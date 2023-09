Richarlison não vive um período fácil. Apesar de ser presença assídua na seleção brasileira, o avançado marcou apenas quatro golos pelo Tottenham em mais um ano e tarda em justificar o investimento feito pelos spurs.



Depois da vitória do Brasil no Peru, o jogador admitiu que viveu momentos delicados fora do campo que afetaram o seu rendimento.



«Dentro de campo sou uma pessoa feliz que tenta ajudar ao máximo. Às vezes, as coisas não saem como nós queremos. Creio que isso está relacionado com o que se passou fora de campo e que me atrapalhou. Mesmo quando queres fazer bem as coisas, acaba por correr mal. Vou continuar focado no meu clube. A tempestade já passou», começou por dizer, citado pelo Globo Esporte.



«Passei por um período conturbado nos últimos cinco meses fora de campo. As coisas já estão certas dentro de casa. As pessoas que só estavam de olho no meu dinheiro saíram de perto de mim. Tudo vai começar a fluir e certamente que vou ter uma boa sequência no Tottenham», acrescentou ainda.



Richarlison revelou que vai procurar ajuda para superar esta fase. «Vou voltar para Inglaterra e procurar ajuda psicológica. Vou trabalhar a mente e voltar mais forte. Creio que vou estar na próxima [convocatória], vou trabalhar para isso. Tenho de ter uma boa sequência no Tottenham. Vou conversar com o clube porque preciso de ritmo de jogo para chegar bem à seleção», referiu.



O «Pombo» chorou no banco de suplentes aquando do momento da substituição no jogo entre o Brasil e a Bolívia, no último sábado. «Não foi por ter jogado mal, foi mais um desabafo pela forma como as coisas estavam a correr fora de campo, coisas que fugiram do meu controlo», justificou.