Dois jogos, duas vitórias.



O Brasil foi a Lima bater o Peru por 1-0 e manteve o registo 100 por cento vitorioso no arranque do apuramento para o Mundial 2026.



O Escrete foi bastante melhor que o Peru na primeira parte e Richarlison marcou por duas vezes. No entanto, ambos os lances foram anulados por fora de jogo do avançado do Tottenham. Pedro Gallese ainda evitou o golo de Neymar antes de a equipa de arbitragem invalidar novo golo canarinho.



O Brasil acabaria por chegar ao golo da vitória na sequência de um pontapé de canto em cima do minuto 90: Neymar levantou para a zona do primeiro poste onde surgiu Marquinhos a desviar para o fundo da baliza contrária. O jogador do Al Hilal não marcou, mas contribuiu com uma assistência na noite em que igualou Dani Alves (125 jogos) como o segundo mais internacional da seleção brasileira.



Nos outros jogos nota para o empate sem golos entre Chile e Colômbia e para a vitória da Venezuela diante do Paraguai (1-0). Já o Uruguai, que teve o sportinguista Franco Israel no banco de suplentes, perdeu na visita ao Equador (2-1).



A seleção orientada por Marcelo Bielsa até marcou primeiro por Canobbio, mas um bis de Félix Torres permitiu à «Tri» dar a volta ao jogo.