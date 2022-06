A FIFA divulgou nesta quinta-feira as 16 cidades que vão receber jogos do Mundial de 2026, que será organizado nos EUA, no México e no Canadá.

A entidade que gere o futebol mundial escolheu 10 cidades norte-americanas, três mexicanas e duas canadianas para a prova.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Angeles, Miami, Nova Iorque, Filadélfia, San Francisco e Seatle são as cidades americanas que vão ser palco do Mundial.

No México, vai jogar-se em Guadalajara, Monterrey e na capital, Cidade do México, enquanto as cidades canadianas eleitas são Vancouver e Toronto.