Carlos Queiroz fez história ao serviço da seleção do Qatar.



O técnico português alcançou a maior vitória da carreira frente ao Afeganistão (8-1), esta quinta-feira, na primeira ronda asiática de qualificação para o Mundial 2026.



De resto, a seleção qatari chegou ao intervalo a ganhar por 6-1! Hassan Al-Haydos abriu o marcador aos 11 minutos, mas os afegãos reagiram de pronto e igualaram a contenda volvidos dois minutos por Sharifi.



Almoez Ali marcou quatro golos até ao intervalo, dois deles de penálti enquanto Moustafa Mashal marcou o outro golo do Qatar. Na segunda metade, Ahmeed Alaaeldin e Al-Abdullah marcaram os outros golos da seleção treinada por Queiroz.



Esta foi a 135.ª vitória do técnico ao serviço de seleções.



Por sua vez, os Emirados Árabes Unidos golearam o Nepal por 4-0, no arranque do grupo H da zona de qualificação asiática para o Campeonato do Mundo.



A seleção orientada por Paulo Bento resolveu o encontro na primeira parte com um golo de Al Hammadi, outro de Fábio Lima enquanto Mabkhout bisou.