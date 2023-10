Desilusão tremenda no Brasil.



Com Neres assistir a partir do banco, o Escrete cedeu os primeiros pontos na fase sul-americana de apuramento para o Mundial 2026 frente à Venezuela, em Cuiabá.



A seleção orientada por Fernando Diniz esteve por cima durante grande parte da partida, mas apenas quebrou a resistência «viñotinto» aos 50 minutos. Gabriel, defesa do Arsenal, estreou-se a marcar pela equipa nacional brasileira após assistência de Neymar.



Depois de um golo ter sido anulado ao Brasil com recurso ao VAR, a Venezuela silenciou a Arena Pantanal com um golo acrobático de Bello a cinco minutos dos 90. O Escrete, que estreou o ex-Sp. Braga Yan Couto, viu assim terminar a maior série de jogos seguidos a ganhar na condição de visitado (15) em fases de apuramento para Mundiais que durava desde... 2016.



A Venezuela segue no quinto lugar, em zona de apuramento, à frente do Equador. «La Tri» foi à Bolívia ganhar por 2-1 numa noite histórica para Kendry Páez.



Com 16 anos e 161 dias, jogador do Independiente del Valle tornou-se no mais jovem de sempre a marcar em fases de apuramento sul-americanas para Campeonatos do Mundo. A Bolíva anulou o golo do adolescente graças a um tento de Ramallo a sete minutos do final, mas Kevin Rodríguez, no período de compensação, deu a vitória ao Equador.



Por sua vez, o Chile recebeu e venceu o Peru por 2-0 com um golo Valdes e um autogolo de Marcos López.