A candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos apresentou um total de 23 estádios para o Mundial 2030, sendo que quinze deles são em Espanha, três são em Portugal e cinco são em Marrocos. No entanto, nem todos estes recintos entrarão na competição.

Estes foram os estádios e as cidades apresentadas como hipótese pela candidatura, sendo que agora vão ser definidos os recintos que efetivamente entram na fase final do Campeonato do Mundo. Nesta altura ainda não se sabe quantos e quais serão.

Portugal, refira-se, entrou com os estádios do Dragão, de Alvalade e da Luz, esperando-se que os três sejam escolhidos para acolher a prova.

Por fim, refira-se que a FIFA impõe algumas obrigações. Todos os recintos têm de ter mais de 40 mil lugares, o que naturalmente foi respeitado pelas 23 propostas apresentadas. O palco da abertura e da final têm de ter mais de 80 mil lugares e os palcos das meias-finais têm de ter mais de 60 mil.

Ora isto coloca o Estádio da Luz como hipótese para receber uma meia-final, embora notícias saídas na altura da apresentação da candidatura garantissem que o recinto do Benfica não entraria nas meias-finais, tendo o último jogo nos quartos de final. Já Dragão e Alvalade teriam jogos da fase de grupos apenas.

O renovado Santiago Bernabéu é uma forte hipótese para a final, enquanto o Estádio Monumental, em Montevideu, vai receber o jogo de abertura.