A Espanha propôs à FIFA, esta sexta-feira, acolher jogos do Mundial 2030 em 12 estádios diferentes.

Numa reunião realizada em Marrocos, um dos países sede da competição (juntamente com Portugal e Espanha), a Real Federação Espanhola de Futebol apresentou uma proposta de forma a tentar satisfazer os 12 clubes que manifestaram interesse em acolher o evento.

Está previsto que Marrocos recebe encontros do Mundial 2030 em seis estádios e Portugal em apenas três. Os detalhes desta proposta foram debatidos pelos países parceiros e a apresentação da mesma deve acontecer no final do mês de julho. A candidatura ibero-marroquina é única, mas ainda assim, o dossiê oficial tem de ser apresentado à FIFA antes de 31 de julho.

Recordar que além dos três países, também a Argentina, o Paraguai e o Uruguai vão acolher três encontros desta prova, como forma de celebrar os 100 anos da competição, que teve início precisamente no Uruguai.