O Bayern de Munique venceu o Tigres e é o novo campeão mundial de clubes.

Ao derrotarem por 1-0 o primeiro finalista da história a surgir da CONCACAF, os alemães juntam o título mundial, que já haviam conquistado em 2013, à Liga dos Campeões, Supertaça Europeia e três competições internas.

Perante público limitado no estádio Education City, no Qatar, um golo de Pavard, aos 59 minutos, fez a diferença num jogo dominado pelos campeões europeus.

O lance foi inicialmente invalidado por fora de jogo de Lewandowski, mas a decisão acabou por ser revertida pelo VAR, que ainda assim não terá considerado faltosa um braço do ponta-de-lança polaco, que dividiu a bola com o guarda-redes Guzmán.

Recorde aqui o filme do jogo

O guardião mexicano esteve em destaque até ao final ao evitar o segundo golo dos bávaros, que chegaram a enviar duas bolas aos ferros. Por sua vez, o Tigres, que eliminou o Palmeiras de Abel Ferreira nas meias-finais, só arriscou nos minutos finais.

Tiago Dantas, cedido pelo Benfica, ficou no banco de suplentes do Bayern, enquanto o ex-portista Diego Reyes foi titular no Tigres.

Com esta conquista do segundo Mundial (aos quais se juntam duas Taças Intercontinentais) o Bayern acentua o domínio europeu na prova, que venceu o título por 13 vezes contra quatro dos clubes da América do Sul. A hegemonia da equipa de Hansi Flick é tal que arrecadou o sexto troféu relativo a 2020.