O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, ficou em quarto lugar no Mundial de Clubes, ao ser derrotado pelo Al Ahly no desempate por grandes penalidades (3-2), esta quinta-feira, após o 0-0 no final dos 90 minutos, no Qatar.

Num jogo de pouca qualidade futebolística e com escassas ocasiões de golo, houve necessidade de recorrer ao desempate da marca dos 11 metros para decidir o último lugar do pódio na competição. Destacou-se apenas um golo anulado ao Al Ahly aos 67 minutos, por fora-de-jogo.

Nos primeiros cinco penáltis, houve apenas um que deu golo e foi logo o primeiro, de Banoun, para o Al Ahly. Depois, El Shenawy defendeu o penálti de Rony, Weverton o de Elsoulia, Luiz Adriano atirou ao lado e Marwan ao poste. À terceira tentativa do Palmeiras, Scarpa fez o 1-1. Depois, Hany fez o 2-1 para o Al Ahly, Gómez empatou a dois golos e, na última sequência, Ajayi fez o 3-2 e, na decisão, Felipe Melo viu El Shenawy selar o triunfo dos egípcios.

Esta é a pior classificação de um vencedor da Taça Libertadores na história de um Mundial.

O Palmeiras, após a derrota por 1-0 ante o Tigres, nas meias-finais, saiu mesmo sem marcar qualquer golo da prova.