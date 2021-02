Ao conquistar o Mundial de Clubes com o Bayern de Munique, após vitória por 1-0 sobre o Tigres, Hansi Flick alimentou um registo absolutamente notável: tem mais troféus do que derrotas.

No cargo desde novembro de 2019, o técnico acaba de conquistar o seu sexto troféu: depois da Bundesliga, Taça da Alemanha, Liga dos Campeões, Supertaça alemã e Supertaça europeia, agora também o Mundial de Clubes entra no currículo.

Seis títulos em 68 jogos, o que dá uma taça a cada onze jogos, em média.

Já derrotas, foram apenas quatro: uma receção ao Bayer Leverkusen logo no início, duas visitas a Monchengladbach e uma a Hoffenheim, sempre para a Bundesliga.

No passado dia 13 de janeiro o Bayern foi eliminado da Taça da Alemanha no reduto do modesto Holsten Kein, mas no desempate por penáltis, após um empate a dois golos.

Não foi uma derrota, portanto, mas que seja considerada como tal, Flick continua a ser mais títulos.

Impressionante!