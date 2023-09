O terceira linha da seleção portuguesa de râguebi, Rafael Simões, também vai ser ouvido por uma Comissão Disciplinar Independente (CDI) devido a «placagem perigosa» no jogo do Mundial contra o País de Gales, anunciou este domingo a World Rugby.

O avançado é o segundo elemento dos lobos a ser notificado para comparecer perante a CDI, em menos de 24 horas. Vincent Pinto também vai responder depois de ter sido expulso aos 77 minutos da partida.



«Rafael Simões vai comparecer perante uma CDI em Paris, após ter sido citado por uma infração à Lei 9.13 (placagem perigosa) no jogo de Portugal no Grupo C do Campeonato do Mundo2023 contra o País de Gales. A audição terá lugar em 19 de setembro», lê-se no comunicado da World Rugby.

A CDI que vai auscultar Rafael Simões é a mesma que vai analisar o cartão vermelho a Vincent Pinto e será presidida pelo francês Jean-Noël Couraud, coadjuvado pelo antigo treinador escocês Frank Hadden e pelo antigo jogador inglês Leon Lloyd.



A Federação Portuguesa de Râguebi apenas se vai pronunciar sobre a citação ao terceira linha «depois da audiência e da decisão».

«Neste momento, o processo está em curso e a ser devidamente acompanhado pela FPR», referiu a mesma fonte.

Portugal perdeu com o País de Gales no sábado, por 28-8, na estreia no Mundial de râguebi de França2023.