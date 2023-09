Vincent Pinto, ponta da seleção portuguesa de râguebi, vai responder perante uma Comissão Disciplinar Independente (CDI), na próxima terça-feira, devido a uma ação «imprudente» no jogo da estreia de Portugal no Mundial2023 frente ao País de Gales, segundo anunciou a World Rugby.

O internacional português, que joga nos franceses do US Colomiers, viu um cartão amarelo aos 77 minutos, uma ação disciplinar agravada minutos depois para cartão vermelho pelo videoárbitro da partida, após análise mais detalhada das imagens.

«Vincent Pinto vai comparecer perante uma CDI por infringir a Lei 9.11 (os jogadores não devem ter qualquer ação imprudente para com outros). A pedido do jogador, a audição terá lugar na terça-feira», escreveu a World Rugby, em comunicado.

A CDI será presidida pelo francês Jean-Noël Couraud, coadjuvado pelo antigo treinador escocês Frank Hadden e pelo antigo jogador inglês Leon Lloyd.

O castigo a aplicar ao ponta dos lobos deve ser conhecido no mesmo dia, logo após a audição.

A audição numa CDI é uma prática regulamentar no râguebi após ações disciplinares graves identificadas em campo pelo árbitro ou, posteriormente, pelos comissários de jogo.

Portugal perdeu com o País de Gales no sábado, por 28-8, na estreia no Mundial de râguebi de França2023, e, na próxima ronda, no sábado, vai bater-se com a Geórgia.