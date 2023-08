A Espanha venceu a Suécia por 2-1 e garantiu a presença na final do Campeonato do Mundo de futebol feminino, esperando por Inglaterra ou Austrália no jogo decisivo da competição.

As emoções ficaram reservadas para a reta final do encontro. Ao minuto 81, Salma Paralluelo inaugurou a contagem para a seleção espanhola. O lance ainda esteve a ser analisado pelo VAR, face à posição irregular de Eva Maria Navarro, jogadora que acabou por não ter interferência no lance.

A perder, a Suécia lançou-se desesperadamente no ataque e conseguiu fazer o 1-1 ao minuto 88, com o contributo de duas jogadoras saídas do banco de suplentes.

Na primeira vez em que tocou na bola depois de entrar, Lina Hurtig desviou de cabeça no coração da área e Rebecka Blomqvist assinou o empaté.

Porém, num lande de desconcentração defensiva das escandinavas, a Espanha colocou-se novamente em vantagem, já ao minuto 89.

Na sequência de um pontapé de canto, a bola foi colocada à entrada da área e Olga Carmona, com um remate em jeito, garantiu o apuramento espanhol para a final do Mundial feminino.