O selecionador dos Estados Unidos, Vlatko Andonovski, elogiou Portugal, antes do jogo decisivo entre as duas equipas da última jornada do grupo E do Mundial Feminino.

«Temos um trabalho a fazer e estamos concentrados no nosso jogo. O nosso foco principal é a nossa equipa e Portugal. O outro jogo, não conseguimos controlar [Vietname-Países Baixos]», começou por dizer o treinador macedónio, citado pela Lusa.

«O mais importante é chegar aos oitavos de final, não vamos desconcentrarmo-nos. Se começamos a pensar três ou quatro passos à frente, podemos nunca vir a ter essa possibilidade», prosseguiu.

Andonovski apelidou Francisco Neto, selecionador português, como um «treinador incrível» e garantiu que não espera facilidades: «Não vai ser um ‘passeio no parque’. Portugal é uma equipa bem orientada, disciplinada, organizada. Não vai ser fácil. Por isso, temos de estar focados em conseguir um bom resultado desde o primeiro minuto.»

O timoneiro da equipa norte-americana antecipou até aquela que poderá ser a estratégia portuguesa: «Quando [Portugal] jogou com os Países Baixos, a Inglaterra [particular antes do Mundial2023] ou quando o faz com equipas das mais bem posicionadas no ranking, é mais conservador.»

«Portugal vai tentar conseguir o resultado que lhe interessa nas poucas hipóteses que criar. É uma equipa bem organizada na defesa e que vai tentar jogar em contra-ataque, que temos de neutralizar», referiu.

Há dois anos, os EUA bateram a Seleção Nacional por 1-0, num particular realizado no Texas. Andonovski diz que Portugal «cresceu muito e joga muito melhor». «Temos o máximo respeito por Portugal, como equipa e pelo que joga», acrescentou.

Estados Unidos e Portugal defrontam-se na terça-feira, a partir das 08h00 (hora de Portugal Continental), em jogo da última jornada do grupo E do Mundial Feminino.