O selecionador nacional, Francisco Neto, afirmou que Portugal quer levar a discussão do jogo decisivo frente aos Estados Unidos até ao fim, para depois tentar vencer e conseguir o apuramento.

«Queremos ser suficientemente organizados e competentes para levar o jogo até final e, depois, lutar por aquilo que tem de ser», começou por dizer, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«Há sempre estes momentos em que as equipas abaixo no ranking conseguem superar-se, transcender-se e ter exibições incríveis. Nós sempre acreditámos nisso, no nosso valor, que as equipas que são competentes, organizadas, conseguem disputar os jogos até final. É muito por aí que queremos andar», acrescentou.

O técnico luso espera um adversário difícil, e que é líder do ranking da FIFA: «Acima de tudo, [espero] uns Estados Unidos a dar continuidade ao que fizeram na segunda parte com os Países Baixos, uma equipa altamente pressionante, a querer dominar o jogo logo desde o início, a querer ter bola, a empurrar a equipa adversária para o último terço, com uma pressão muito grande, com muitas jogadoras na sua linha ofensiva.»

«Temos de estar preparados e ter armas para contrariar essa estratégia, que eu acho que é o que os Estados Unidos irão fazer, porque é aquilo que fazem sempre, é o ADN delas. Estamos a falar de jogadoras que já passaram muitas vezes por períodos de grande pressão, que jogaram finais do Campeonato do Mundo, dos Jogos Olímpicos, com uma experiência internacional muito grande», referiu.

No entanto, lembra Francisco Neto, os EUA não são imbatíveis: «São seres humanos e, quando as coisas não lhes estão a correr bem, acabam por ter alguma pressão extra, mas acho que quando a bola começar a rolar, a pressão, tanto de um lado como de outro, vai desaparecer.»

«Temos de nos conseguir impor e não estar a contar com o nervosismo dos Estados Unidos. Notou-se com os Países Baixos que elas crescem com o jogo e as suas necessidades, com a adversidade. Temos de estar preparados para a melhor versão dos Estados Unidos, porque é aquilo que eu acho que vai aparecer. E tem também de aparecer a melhor versão de Portugal», continuou.

Francisco Neto não quis para já fazer um grande balanço do Mundial, mas frisou que o mesmo não será tão positivo se Portugal não conseguir o apuramento para os oitavos de final.

«Falta um jogo e tempos de conseguir competir. Se não conseguirmos, o balanço não será tão positivo como aquilo que nós queremos. Acho que conseguimos ser competitivos nos dois primeiros, mas ainda falta este jogo na fase de grupos», concluiu.

A Seleção Nacional defronta os Estados Unidos na terça-feira, a partir das 08h00 (hora de Portugal Continental), em jogo da última jornada do grupo E do Mundial Feminino.