A Colômbia pode ter marcado o golo do torneio, mas mais do que isso, colocou-se a um passo dos oitavos de final do Mundial Feminino, depois de ter vencido este domingo a Alemanha, por 2-1, num jogo da segunda jornada do grupo H do Mundial Feminino.

Linda Caicedo, jovem de 18 anos do Real Madrid, abriu o marcador para a seleção colombiana aos 52 minutos, com um grande golo ao ângulo da baliza germânica.

No entanto, a um minuto dos 90, Alex Popp fez o empate no encontro através da marca de penálti.

Pensava-se que estava feito o resultado final, mas num dos últimos lances do encontro, aos 90+7 minutos, Manuela Vanegas fez o 2-1 para a Colômbia, de cabeça. Estava consumada assim a primeira derrota da Alemanha [n.º 2 do ranking FIFA] na fase de grupos do Mundial desde 1995. Esta surpresa bem pode inspirar Portugal, que vai defrontar os Estados Unidos [n.º 1 do ranking] na terça-feira pela continuidade no Mundial.

No mesmo grupo, Marrocos somou os primeiros pontos neste Campeonato do Mundo, ao vencer a Coreia do Sul, por 1-0.

Ibtissam Jraidi, logo aos seis minutos, fez o golo decisivo.

A Colômbia lidera assim o grupo, com seis pontos, mais três do que a Alemanha e Marrocos. A Coreia do Sul ainda não pontuou.

Contas fechadas no grupo A

No grupo A, as contas estão fechadas, e seguem para os oitavos de final a Suíça e a Noruega.

As norueguesas apuraram-se graças a uma goleada frente às Filipinas, por 6-0.

Sophie Haug foi a grande figura do encontro, com um hattrick (6m, 17m e 90+5m). Caroline Hansen (31m), Guro Reiten (53m) e Alicia Barker, com um autogolo (48m), fizeram os restantes golos da partida.

À Suíça, um empate a zero, frente à Nova Zelândia, bastou para garantir o primeiro lugar do grupo. As anfitriãs ficam pelo caminho.