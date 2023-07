Num dos duelos mais aguardados da fase de grupos do Mundial feminino, a França derrotou o Brasil por 2-1.



As gaulesas entraram melhor neste encontro referente à segunda jornada do grupo F e colocaram-se a ganhar aos 17 minutos com um golo de cabeça de Eugenie Le Sommer.



A seleção orientada por Hervé Renard chegou ao intervalo em vantagem, mas deixou-se empatar no arranque da segunda metade. Debinha aproveitou um corte defeituoso da defensiva contrária e bateu Peyraud-Magnin.

No entanto, a França, que nunca perdeu frente ao Brasil em jogos oficiais, chegou ao triunfo graças a um golo de Wendie Renard na sequência de um pontapé de canto.Esta vitória deixa as francesas no topo do grupo com quatro pontos, os mesmos que a Jamaica.



A capitã resolve 😎🔥



Renard desfez o empate e deu a vitória à França!

A seleção jamaicana derrotou a congénere do Panamá por 1-0. O golo solitário do encontro foi da autoria de Allyson Swaby.



No outro jogo deste sábado, a Suécia «atropelou» a Itália num jogo grupo G: goleada por 5-0.



As suecas terminaram a primeira parte em grande nível e marcaram três golos em sete minutos (!). Ilestedt abriu o marcador aos 39 minutos, Rolfo fez o 2-0 aos 44' e no período de compensação da primeira metade, Blackstenius assinou o 3-0.



Na segunda metade a Suécia ainda conseguiu marcar dois golos e chegar à goleada - Ilestedt bisou aos 50 minutos e Blomqvist fixou o resultado final já nos descontos.



A Suécia lidera o grupo G com seis pontos, mais três que Itália. África do Sul e Argentina têm um ponto cada.