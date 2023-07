A Argentina empatou a dois golos com a África do Sul, esta sexta-feira, na segunda jornada do Grupo G do Mundial feminino.

A seleção sul-americana até esteve a perder por 2-0, após os golos de Linda Motlhalo (30m) e Kgatlana (66m), mas chegou à igualdade na reta final, graças aos tentos de Sophia Braun (74m) e Romina Núñez (79m).

As duas seleções ainda continuam com possibilidades de chegar aos oitavos de final. Nas contas do Grupo G, a Suécia lidera, com três pontos, os mesmos das segundas classificadas, as italianas, embora ambas tenham disputado apenas um jogo.

Já a África do Sul é terceira, com um ponto, tal como a Argentina, quarta colocada.