Após a vitória de Portugal sobre o Vietname por 2-0, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-Ministro, António Costa, deixaram uma mensagem a felicitar a jogadoras pelo feito histórico: a primeira vitória de uma seleção nacional feminina num Campeonato do Mundo.

Em nota publicada no site oficial da Presidência da República, o Chefe de Estado destacou a «determinação e a qualidade técnica» das jogadoras, adiantando esperar que o mesmo aconteça no próximo jogo frente aos Estados Unidos.

«O Presidente da República felicita, calorosamente, a vitória da Equipa Feminina de Futebol sobre a Equipa do Vietname - a primeira numa fase final do Campeonato do Mundo - louvando, de novo, a determinação e a qualidade técnica, que permitem esperar mesmo o impossível no próximo encontro, a realizar a 1 de agosto. As jovens portuguesas mostram toda a vontade de atingir esse impossível.», pode ler-se.

Já o chefe de Governo, numa breve mensagem publicada na rede social Twitter, realçou que «As Navegadoras continuam a fazer história», dando também «força para o próximo jogo»

«Parabéns às jogadoras e à equipa técnica da Seleção de Portugal pela vitória de hoje, a primeira de Portugal num Mundial feminino. Força para o próximo jogo!»