Com «muita vontade» de encarar a estreia de Portugal no Campeonato do Mundo de futebol feminino, Jéssica Silva não sente um peso adicional por ser uma das figuras da equipa, se não mesmo a estrela que guia as Navegadoras.

«Ser a referência de Portugal? Não é um peso. Consigo sentir algumas expectativas, mas é algo que encaro com muita naturalidade. O mais importante é estar no meu melhor nível, para poder ajudar Portugal, para poder assistir as minhas colegas, para poder defender, para conseguir estar disponível para jogar. Eu quero é estar no meu melhor, para ajudar Portugal a estar no seu melhor também», garantiu, citada pela agência Lusa.

Questionada sobre a ansiedade pré-estreia, Jéssica preferiu falar de «muita vontade». «Têm sido muitos dias, já passou um mês. E uma vez que a competição está mais próxima, a vontade está ainda mais aguçada. Faltam alguns dias, mas estamos preparadíssimas para o primeiro desafio e aquilo que nós queremos mesmo é competir e jogar o nosso primeiro jogo», afirmou.

Relativamente à seleção dos Países Baixos, Jéssica Silva diz que é preciso respeitar «uma das melhores equipas do mundo», mas garante que Portugal sabe da sua qualidade e do seu valor.

«Desde a defesa ao ataque, têm jogadoras experientes, com muita qualidade, a jogarem nas melhores equipas do Mundo. Portanto, não posso frisar só uma jogadora. Naturalmente, há as referências, as chamadas estrelas, mas não consigo dizer só uma, porque elas têm um coletivo incrível», reforçou.

Portugal defronta os Países Baixos no próximo domingo, 23 de julho, pelas 8h30. Estados Unidos e Vietname são as outras equipas do Grupo E.