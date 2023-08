A avançada da Seleção Nacional, Jéssica Silva, em declarações na flash interview da SportTV após o empate frente aos Estados Unidos (0-0), que elimina Portugal na fase de grupos do Mundial:

«Saímos tristes deste jogo, fizemos tudo para vencer, acho que fomos a equipa mais competente. Acredito seriamente que éramos as justas vencedoras. Acaba por nos impedir de ir aos oitavos, que era o meu objetivo. Estamos todas muito orgulhosas do que fizemos neste torneio, mas queríamos mais, queremos mais e queremos cá voltar. Deixamos este Mundial com um sentimento amargo, sabíamos que tínhamos muito dar nesta competição.

[Bola ao poste nos últimos minutos] Faltou-nos esse bocadinho de sorte. Estou mesmo muito triste por este resultado, mas lá está, também estou muito orgulhoso pelo que fizemos, batemo-nos contra uma das melhores equipas do mundo, as bicampeãs mundiais. Olhem para nós, não se esqueçam de nós. Continuem a dar-nos a mão porque este grupo é incrível.

Esta participação vai ajudar-nos a crescer, a evoluir, a ter mais maturidade. Mais do que a que mostrámos hoje, porque a verdade é que somos as tais principiantes. Disseram-nos que precisávamos de um milagre para passarmos aos oitavos e mais uma vez mostrámos que no futebol não há impossíveis e muito menos milagres. Queríamos ter dado a vitória aos que estão connosco, como aos que duvidaram da competência desta seleção. Agora é seguir em frente e amanhã reerguemo-nos. Estamos cá para lutar e mostrar o Portugal que somos.»