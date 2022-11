Nos últimos dias soaram os alarmes na seleção espanhola devido à lesão de José Gayà, que fez uma entorse no tornozelo, antes do jogo de preparação frente à Jordânia.

Nesta sexta-feira, as piores notícias confirmaram-se… mas apenas por alguns minutos.

Na conta oficial de Twitter da federação espanhola surgiu o anúncio de que Gayà ia mesmo abandonar a concentração da equipa espanhola, que já está no Qatar, mas pouco depois a publicação foi apagada.

A imprensa espanhola tinha anunciado para esta manhã a decisão de Luis Enrique, uma vez que a lesão do lateral do Valência impede-o de jogar, pelo menos, toda a fase de grupos do Mundial.

Os nomes de Alejandro Baldé (Barcelona), Cucurela (Chelsea) e Alex Moreno (Betis) são os que estão a ser apontados para substituir Gayà, mas uma vez que se tratou de lesão, o escolhido pode não ter de vir da lista de 55 pré-convocados.