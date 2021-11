A Sérvia, último adversário de Portugal, na qualificação para o Mundial2022, goleou esta quinta-feira o Qatar, a seleção anfitriã do próximo Campeonato do Mundo, por 4-0, num jogo realizado em Belgrado.

Num jogo em que o portista Marko Grujic e o benfiquista Nemanja Radonjic foram titulares, a Sérvia adiantou-se no marcador mesmo em cima do intervalo, com um golo de Lukic. Logo a abrir a segunda parte, aos 51 minutos, o ex-benfiquista Jovic aumentou a vantagem da equipa da casa e, dois minutos volvidos, Vlahovic aumentou a vantagem.

O resultado final foi fixado por Milinkovic-Savic a sete minutos do final.

Recordamos que a Sérvia vai discutir o primeiro lugar do Grupo A da fase de qualificação para o Mundial2022 com Portugal, no próximo domingo, no Estádio da Luz. A seleção sérvia comanda, nesta altura o grupo, com 17 pontos, mas pode ser ultrapassada ainda esta quinta-feira por Portugal que, com 16 pontos, defronta a República da Irlanda em Dublin.