A seleção inglesa já está no Qatar e está a deparar-se com aquele que será um dos adversários de todas as 32 equipas que participam no Mundial: o calor intenso.

Apesar de ter sido mudado para o inverno devido às altas temperaturas que se fazem sentir no Emirado, os jogadores vão enfrentar um calor intenso durante a prova.

E para o combater, a seleção inglesa tem montado nos treinos umas «geringonças» que permitem aos jogadores refrescarem-se.

O que lhe parece esta inovação?