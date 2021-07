Mário Jardel, icónico avançado que passou por FC Porto e Sporting, ainda está de visita a Portugal. Passados tantos anos, o ex-goleador ainda não consegue escolher o seu favorito.

Na quinta-feira decidiu ir até à cidade invicta para rever os troféus que conquistou com a camisola dos «dragões». O momento foi partilhado pelo próprio nas redes sociais, estando Jardel equipado com a nova camisola alternativa do FC Porto.

Já na manhã desta sexta-feira, Jardel desceu até à capital para visitar o Estádio de Alvalade. O ex-jogador partilhou uma fotografia onde está equipado com a nova camisola dos «leões», afirmando na descrição da publicação que tem saudades.





Mário Jardel chegou a Portugal em 1996 para representar o FC Porto. Marcou 168 golos pelos azuis e brancos, antes de sair para o Galatasaray. Em 2001, regressou para jogar no Sporting, onde marcou mais 67 golos. Ao todo, conquistou quatro campeonatos, três Taças de Portugal e quatro Supertaças.