A saltadora portuguesa Agate de Sousa venceu a medalha de bronze no salto em comprimento nos Europeus de Atletismo, disputados em Roma. A marca foi atingida nesta quarta-feira.

A atleta nascida em São Tomé e Príncipe, ligada ao Benfica, obteve uma marca de 6,91 metros no terceiro ensaio. Em segundo lugar ficou a italiana Larissa Iapichino, com 6,93 metros. A alemã Malaika Mihambo obteve o ouro, com 7,22 metros.

Esta é a terceira medalha conseguida nos europeus, depois da medalha de prata de Pedro Pichardo no triplo salto e do bronze de Liliana Cá no lançamento do disco.

No campeonato português, Agate de Sousa foi vencedora do salto em comprimento e do triplo salto.