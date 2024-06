O português Neemias Queta é campeão da NBA!

Os Boston Celtics conquistaram na segunda-feira um histórico 18.º título de campeões da Liga norte-americana de basquetebol, ao vencerem em casa os Dallas Mavericks por 106-88, num quinto jogo da final dos play-offs que dominaram por completo e em que o poste português não saiu do banco.

Depois dos triunfos caseiros por 107-89 e 105-98, e de uma vitória (106-99) e uma pesada derrota (122-84) no Texas, o conjunto de Boston, que ao intervalo já liderava por 67-46, voltou a vencer em casa, acabando a final com um triunfo por 4-1.

Jaylen Brown foi o MVP da final e neste jogo 5 fez 21 pontos, menos dez do que o seu companheiro de equipa Jayson Tatum. Do lado contrário, o melhor marcador de Dallas foi Luka Doncic, com 28.

Os Celtics repetiram os triunfos de 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1967/68, 1968/69, 1973/74, 1975/76, 1980/81, 1983/84, 1985/86 e 2007/08, e isolaram-se na liderança do ranking de campeões da NBA, deixando para trás os Los Angeles Lakers, que somam 17 cetros.

O poste internacional português Neemias Queta sagrou-se campeão da NBA na terceira época na competição e primeira pelos Boston Celtics, tendo participado em 28 jogos na época regular e em três nos play-offs, um deles na final, tendo jogado 5m25 no jogo anterior em Dallas.

Drafted 39th overall out of Utah State in 2021 and now NBA CHAMPION in Year 3... Neemias Queta! pic.twitter.com/oWdNhdqkBS