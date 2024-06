Na antecâmara do quarto «round» da final da NBA – entre Boston Celtics e Dallas Mavericks – Neemias Queta abriu o livro sobre as suas preferências fora do basquetebol, nomeando Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva como jogadores favoritos.

«Tentei jogar quando era pequeno, com 8 ou 10 anos. Jogava sempre na rua. Tentei jogar no clube, mas não deu certo», começou por desvendar à ESPN do Brasil.

Ao leme dos Celtics está Joe Mazzulla, «coach» apaixonado por desporto, do ténis às artes marciais.

«Gosta de mostrar muitas modalidades. Mostrou ténis, boxe, futebol, mas tudo à base do contexto. Por exemplo, agora tem vindo a mostrar mais vídeos de lutas, para exemplificar que quanto mais perto estás de ganhar, tens de dar um “knockout”, pois também estás mais perto de o sofrer», explicou.

Aliás, o timoneiro do «Verdão» de Boston é apaixonado por Pep Guardiola.

«Gosta de mostrar vídeos sobre como o Manchester City joga, como gostam de jogar rápido (…) e de chegar ao golo como equipa. Temos vindo a fazer isso muito bem», acrescentou.

Em todo o caso, o poste português aponta a José Mourinho e Carlo Ancelotti como treinadores de eleição no universo do futebol. Em simultâneo, e desafiado a escolher um clube em Portugal e no Brasil, Neemias referiu Barreirense – onde começou a carreira – e Palmeiras.

Celtics com «match point»

Na madrugada deste sábado, pelas 1h30, o internacional português, de 24 anos, poderá celebrar a conquista da NBA, selando novo feito inédito para o basquetebol nacional.

«Carregar o nome e a bandeira de Portugal é muito importante para mim. É algo que não levo levemente. Ganhamos bem os três jogos, mas ainda temos muito que melhorar. Não fizemos ainda o nosso melhor jogo e eles vão surgir com ainda mais energia [para o jogo 4]», atirou.

Além da legião do «Verdão», Neemias Queta também conta com o apoio de emigrantes portugueses e brasileiros: «Tenho alguns amigos, aqui estou bem. Agradeço por me receberem».

Nos EUA desde 2018, o poste jogou no basquetebol universitário pelos Utah Stat Aggies, antes de integrar a equipa satélite dos Sacramento Kings, os Stockton Kings.

Há um ano, Neemias Queta assinou pelos Boston Celtics. Enquanto cresceu nos Maine Celtics – na G-League – o internacional português brilhou por várias ocasiões na NBA.

Depois de liderarem a Conferência Este, os Celtics eliminaram os Miami Heat, Cavaliers e Pacers nos playoffs.

O «Verdão» de Boston está a uma vitória de arrecadar o 18.º título.