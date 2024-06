Os Boston Celtics, de Neemias Queta, venceram o terceiro jogo das finais frente aos Mavericks (106-99), o primeiro em Dallas, e estão a uma vitória do título, o 18.º da sua história.

No American Airlines Center, o encontro foi de altos e baixos para as duas equipas.

Os Mavs, obrigados a vencer, entraram melhor, mas os Celtics, sem o lesionado Kristaps Porzingis, conseguiram reequilibrar a contenda e o encontro foi para o intervalo com uma vantagem de um ponto para a formação da casa.

No terceiro período, um parcial de 35-19 permitiu que Boston fugisse no marcador e parecia que a situação estava resolvida. Mesmo os adeptos de Dallas pareciam já conformados com o que estava a acontecer.

No entanto, no derradeiro quarto, os Mavericks conseguiram um parcial notável e andaram a «cheirar» o empate. Estiveram a três pontos, mas não conseguiram passar para a frente.

Nos derradeiros minutos, Luka Doncic foi excluído por faltas.

O esloveno, apesar dos 27 pontos, seis ressaltos e seis assistências teve uma noite menos feliz, ao contrário de Kyrie Irving, o melhor de Dallas, com 35 pontos, três ressaltos e duas assistências.

Nos Celtics, que tiveram Neemias no banco, valeu a dupla do costume: Jayson Tatum somou 31 pontos, seis ressaltos e cinco assistências, ao passo que Jaylen Brown fez 30 pontos, oito ressaltos e oito assistências.