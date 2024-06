Os Boston Celtics receberam e venceram os Dallas Mavericks por 105-98, no segundo jogo da final da NBA.

Neemias Queta não saiu do banco de suplentes, mas de lá voltou a assistir a mais uma excelente exibição coletiva da formação de Boston. Destaque para o «duplo-duplo» de Jayson Tatum, com 18 pontos e 12 assistências e Jrue Holiday, com 26 pontos e 11 ressaltos.

Ainda assim, a grande figura do encontro foi Luka Doncic, que assinou um «triplo-duplo», com 32 pontos, 11 ressaltos e 11 assistências. De qualquer forma, a qualidade individual do esloveno não foi suficiente para lançar os Mavericks até à primeira vitória nesta final.

As duas equipas voltam a encontrar-se esta quinta-feira, desta vez no recinto dos Dallas Mavericks.