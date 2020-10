Luís Freire, treinador do Nacional, em conferência de imprensa, depois do empate com o Marítimo (0-0), no Estádio dos Barreiros, em jogo da 6.ª jornada da Liga:

- Fizemos muitas alterações e a equipa entrou um bocado nervosa. O Marítimo foi um bocadinho melhor na capacidade de ter a bola. Apesar de não ter criado grandes oportunidades no início do jogo, creio que teve o domínio territorial. Isto aconteceu até aos 25 ou 30 minutos, nós estávamos sem capacidade para sair, mas o jogo estava equilibrado. A partir dos 30 minutos, acabámos a primeira parte já de outra maneira, já a conseguir chegar à baliza adversária, já com remates perigosos a aparecer, já a conseguir jogar por dentro e por fora, começámos a construir melhor, também.

- Ao intervalo acabámos por alterar algumas coisas na dinâmica do meio-campo, que nos permitiu ter um bocadinho mais de bola. Os jogadores assumiram, começaram a desinibir-se, começaram a ter bola, a jogar, e penso que começámos a assumir completamente o jogo, na tentativa de chegar mais perto e com mais homens à baliza do adversário. Faltou alguma agressividade no último terço. Fizemos alguns remates, mas não conseguimos marcar o golo que daria os três pontos.

- Na segunda parte, tivemos um jogo muito bem conseguido, com poucas oportunidades do adversário a jogar em casa, muitos lançamentos, muita bola parada, jogo direto, mas penso que os meus jogadores deram uma grande resposta, uma grande atitude da equipa, e se continuarmos a evoluir e a melhorar como fizemos na segunda parte, vamos continuar a pontuar.

- Um bom resultado é a vitória, o que queremos fazer é ganhar, não empatar. Mas como é lógico, isto é futebol e temos três resultados possíveis. Viemos a casa de um adversário que é forte em casa e conseguimos dominar ou pelo menos controlar muito bem o jogo durante 60 minutos. O adversário teve o ímpeto inicial, nós fomos contrariando, ganhando confiança, e acabámos por levar um ponto. Na minha opinião, pelo futebol produzido, penso que podíamos levar os três, mas é o futebol. Temos é de levar as coisas que não fizemos bem, no início do jogo, para melhorar, e na segunda parte dar os parabéns aos meus jogadores porque se desinibiram completamente, fizeram um jogo aberto, e se calhar mereciam os três pontos, que já nos estão a fugir há algum tempo. Mas acredito que neste caminho, estamos mais perto de consegui-los.