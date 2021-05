Manuel Machado disse esta segunda-feira que o Nacional «vai a jogo na procura dos três pontos» na receção ao Benfica, na terça-feira, em partida da 32.ª jornada da I Liga.

«Temos de reconhecer que é um jogo de dificuldade acrescida, pela qualidade, quer no plano individual quer coletivo do Benfica, passando por um dos melhores momentos ao nível do seu desempenho na presente temporada. Está agora com um futebol muito mais igual ao que caracteriza uma equipa de um clube com a dimensão do Benfica», afirmou o técnico dos insulares, que ocupam o último lugar da classificação, mas se mostram confiantes para este encontro.

«Centrando também nas nossas capacidades e na evolução que a equipa tem vindo a apresentar, bem como na forma como se bateu com FC Porto e Sporting, julgo que deveremos ter uma margem de confiança para ir a jogo à procura dos três pontos. Não há outro motivo que nos mova, que não seja esse.»

Para alcançar a desejada vitória, o técnico diz ser «necessário acreditar nas competências e capacidades» do grupo de trabalho.

O Nacional continua a acalentar o sonho de manutenão e não se rende: «Não atiramos a toalha ao chão. Prova disso, é a forma como temos estado nos jogos anteriores, excetuando as partidas com o Portimonense e com o Santa Clara. Todos os jogos, por aquilo que fizemos, merecíamos ter somado mais pontos e poderíamos estar numa posição mais confortável.»

Ressalva que o «enfoque é acreditar até ao fim na possibilidade de o Nacional sair desta posição», adiantando que «nove pontos chegam» e o Nacional vai «atrás deles». Ressalva ainda que, «enquanto não for impossível», o grupo «vai acreditar até ao fim nas suas capacidades e lutar pelos pontos em jogo».