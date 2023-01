Nani sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, lesionando-se na reta final do duelo entre o Melbourne Victory e o Brisbane Roar, para o campeonato da Austrália.

Aos 36 anos, o jogador português tem pela frente uma paragem de vários meses, mas está determinado num regresso aos relvados o quanto antes.

«Estou muito triste pela lesão que sofri, mas encaro-a como mais um desafio na minha carreira que vou com certeza ultrapassar. Irei trabalhar para regressar aos relvados o mais rapidamente possível», referiu Nani, numa declaração enviada à agência Lusa.