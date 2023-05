Assim que o árbitro apitou para o final do Udinese-Nápoles, os adeptos da equipa visitante invadiram o relvado do Estádio Friuli, a 850 quilómetros de Nápoles, para celebrarem com os jogadores a conquista do título italiano.

Largas centenas de adeptos rodearam os jogadores para tentarem ficar com recordações dos heróis: camisolas, calções! De tudo um pouco.

Luciano Spalletti, o treinador, teve de ser escoltado e Zielinski não tardou a ficar sem os calções, mas tentou conservar uma camisola histórica para os adeptos, claro, mas mais ainda para ele.

Depois de um período de imensa euforia, a polícia teve de entrar no relvado para criar um cordão de segurança à volta dos jogadores.

