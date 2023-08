Mario Giuffredi, empresário de Mário Rui, garante que o jogador português está disposto a apresentar um pedido de transferência, face à intransigência do presidente do Nápoles.

«O Mário Rui quer continuar no Nápoles, foi sempre esse o seu desejo. Pedimos mais um ano na renovação de contrato (até 2026), aceitando uma pequena redução no salário do contrato por mais dois anos (até 2025) que está em vigor», começou por explicar o agente.

Em declarações à TV Play, Mario Giuffredi manifestou o seu desagrado pela postura de Aurelio De Laurentiis. «Depois de várias discussões com o presidente, acredito que De Laurentiis não reconhece o real valor do meu cliente. Assim sendo, comuniquei ao presidente - e o Mário Rui ao treinador - que, se chegar alguma proposta, vamos pedir a transferência. Se tal não acontecer, ele será mais um jogador infeliz numa equipa infeliz.»

Mário Rui tem 32 anos e está no Nápoles desde 2017.