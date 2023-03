Senhor de afundanços incríveis, Ja Morant foi, desta vez, notícia pelas piores razões. A estrela dos Grizzlies exibiu uma arma de fogo durante um direto no Instagram que ele próprio promoveu e foi suspenso pela franquia de Memphis.



O jovem base pediu desculpas pelos sucedido, mas não escapou a várias críticas acerca do seu comportamento.No entanto, Morant também recebeu manifestações de apoio, a maior das quais de Paul Pierce, antigo campeão da NBA pelos Celtics.



«Não quero saber do que dizem sobre Ja. Já andei com uma arma depois de ser esfaqueado. Não sabem o que ele está a passar. Todos têm algo a dizer até saberem realmente o que alguém passa quando é negro, rico e um alvo. Ponto final», escreveu o ex-jogador no Twitter que se retirou em 2017.



Ja Morant já falhou o jogo da última madrugada contra os Clippers e é esperado que esteja mais tempo de fora, de acordo com as palavras do treinador dos Grizzlies.



«Informámos de que seriam pelo menos dois jogos. Quero dizer, isto é um processo contínuo... Não é uma situaçao que tenha um prazo», referiu Taylor Jenkins, citado pela ESPN.