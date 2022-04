Os Memphis Grizzlies derrotaram os Minnesota Timberwolves por 111-109 e fizeram o 3-2 na série. O fim de jogo foi, de resto, impróprio para cardíacos.



Os Wolves empataram o jogo a 109 quando faltavam 3.7 segundos para jogar. Na reposição da bola, Ja Morant (quem mais?) fugiu ao marcador direto e marcou dois preciosos pontos, deixando apenas um segundo por jogar no relógio.



Eleito o «Most Improved Player», Morant anotou 30 pontos e ficou perto do triplo-duplo com 13 ressaltos e nove assistências. Desmond Bane foi o segundo melhor marcador dos Grizzlies com 25 pontos. Do outro lado, Towns marcou 28 pontos (12 ressaltos) e Anthony Edwards ficou-se pelos 22.



Os Miami Heat, por seu turno, asseguraram a presença nas meias-finais da Conferência Este. Sem Jimmy Butler, a equipa de Erik Spoelstra contou novamente com um inspirado Victor Oladipo (23 pontos, um ressalto e três assistências em 36 minutos). Ja Adebayo e Herro anotaram 20 e 16 pontos, respetivamente.



Os Hawks, que perderam a série por 4-1, tiveram em Hunter o seu melhor marcador com 35 pontos, aos quais juntou ainda 11 ressaltos. Trae Young voltou a fazer uma exibição discreta: 11 pontos, oito ressaltos e seis assistências.



Por último, os Phoenix Suns tiveram Mikal Bridges na pele de Devin Booker e conseguiram voltar a bater os Pelicans, desta feita por 112-97 e lideram a série por 3-2.



Chris Paul anotou 22 pontos e realizou 11 assistências enquanto Bridges atingiu a marca dos 31 pontos. Do lado da formação de Nova Orleães, Ingram foi o melhor marcador com 22 pontos.