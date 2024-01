Noite infeliz para Neemias Queta que jogou apenas três minutos na vitória dos Boston Celtics frente aos Houston Rockets (116-107).



Joe Mazzulla deu nova oportunidade ao português, mas o poste cometeu duas faltas quase de forma consecutiva e foi substituído. Ainda assim, Neemias conseguiu um roubo de bola no curto período em que esteve em campo.



Jaylen Brown esteve em destaque ao assinar um triplo duplo (13 pontos, 11 ressaltos e dez assistências) enquanto Jayson Tatum apontou 18 pontos. Do lado dos Rockets, Alperen Sengun assinou um triplo duplo com 24 pontos, 12 ressaltos e dez assistências.



Nos outros jogos, destaque para o triunfo do Suns frente aos Pacers por 117-110 com Kevin Durant a marcar 40 pontos. Além do extremo, Booker e Beal também se evidenciaram na equipa de Phoenix com 26 e 25 pontos, respetivamente. Por sua vez, Buddy Hield foi o melhor marcador da formação de Indianapolis com 18 pontos.

LeBron James anotou 28 pontos na vitória dos Lakers frente aos Portland Trail Blazers (134-110). Já Nikola Jokic marcou 42 pontos, além de ter somado oito assistências, três desarmes de lançamento e um roubo de bola contra os Wizards (113-104).