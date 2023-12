O basquetebolista dos Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, brilhou na última noite, com 64 pontos, um máximo da sua carreira e um recorde da franquia na fase regular da NBA, na vitória por 140-126 ante os Indiana Pacers.

Porém, e apesar do recorde e da vitória, a história maior acabou por ser a bola do jogo, logo após o fim do duelo.

Consumada a vitória, num jogo em que Giannis fez ainda 14 ressaltos e três assistências, o grego ter-se-á apercebido que os Pacers tinham levado a bola de jogo e disparou na direção do balneário da equipa adversária. Foi ali, no corredor e nas imediações do balneário, que se gerou uma altercação por causa da bola.

Após o sucedido, o treinador dos Pacers, Rick Carlisle, esclareceu que o intuito foi ficar com a bola por causa do rookie Oscar Tshiebwe, que fez, ante os Bucks, o seu primeiro ponto na NBA. Denunciou, ainda, uma cotovelada ao diretor geral da equipa, Chad Buchanan.

«O que aconteceu depois do jogo foi infeliz. Houve um mal-entendido por causa da bola de jogo. Foi o primeiro ponto oficial do Oscar Tshiebwe na NBA. Por isso, nós pegamos sempre na bola do jogo. Não estávamos a pensar no recorde de franquia do Giannis. Pegámos na bola e, minutos depois, muitos dos jogadores deles acabaram no nosso corredor e houve uma grande… não sei como chamar: briga, corpo a corpo, o que seja. Não creio que tenha sido dado algum soco, mas o meu diretor geral [Chad Buchanan] levou uma cotovelada nas costelas, de um dos jogadores. Ele estava com uma costela magoada e quem sabe se é algo mais», disse Carlisle, aos repórteres.

«Não precisamos da bola oficial do jogo. Há duas bolas ali. Podíamos ter trazido a outra, mas não precisava de escalar para aquilo. Realmente infeliz», acrescentou o técnico.

Giannis também compareceu perante os jornalistas para dar declarações e falou do tenso episódio. «Eu tenho uma bola, mas para ser honesto, não me parece uma bola de jogo. Parece uma bola nova. Eu joguei 35 minutos hoje, sei como era a bola de jogo. A bola que tenho, vou levar e vou dar à minha mãe, mas não sei se é a bola do jogo», referiu.