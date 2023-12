Draymond Green foi suspenso por tempo indeterminado depois de ter agredido Jusuf Nurkic com um soco, no jogo entre os Warriors e os Suns.



A NBA anunciou a decisão na última madrugada e explicou que o extremo da equipa californiana terá ainda de cumprir «certos condições» estabelecidas «pela Liga e pela própria equipa até voltar a jogar». O organismo justifica ainda a decisão com o «histórico de atos antidesportivos» de Draymond Green.



Esta é a segunda vez que Green é suspenso esta temporada: já tinha ficado cinco jogos de fora como castigo à «gravata» aplicada a Rudy Gobert no mês passado.