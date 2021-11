Stephen Curry jogou em modo MVP, anotou 37 pontos (9 triplos convertidos em 14 tentados) e conduziu os Golden State Warrios ao triunfo em casa dos Brooklyn Nets (117-99).



O base dos californianos foi acompanhado por Andrew Wiggins (19 pontos) e por Jordan Poole (17 pontos). Por outro lado, James Harden foi o melhor marcador da formação de Nova Iorque com 24 pontos, mas apenas dois triplos marcados em seis tentativas. Kevin Durant teve uma noite aquém do habitual e ficou-se pelos 19 pontos.



O encontro foi equilibrado até ao terceiro período. Os Warriors conseguiram um parcial de 35-18 e receberam cânticos de apoio por parte dos adeptos... dos Nets.



Liderados por Bojan Bogdanovic, os Jazz voltaram aos triunfos frente aos 76ers (120-85).



O conjunto de Utah teve em Bogdanovic e Clarkson os seus melhores marcadores com 27 e 20 pontos, respetivamente. Doc Rivers não pôde contar com Embiid, Simons, Thybulle e Green. Shake Milton e Maxey acabaram por ser as figuras da franquia de Philadelphia.



Por último, os Clippers triunfaram no Staples Center ante os Spurs por 106-92 graças aos 34 pontos de Paul George e aos 21 de Reggie Jackson. Do outro lado, Dejounte Murray com 26 pontos foi o melhor marcador dos texanos.