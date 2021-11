Os Phoenix Suns somaram, na noite de segunda-feira (madrugada de terça-feira em Portugal), a nona vitória consecutiva na liga norte-americana de basquetebol (NBA), numa noite em que Luka Doncic saiu lesionado na vitória dos Dallas Mavericks sobre os Denver Nuggets.

O esloveno, grande figura dos Mavs e autor de 23 pontos, oito ressaltos e 11 assistências no triunfo sobre Jokic e companhia (111-101) saiu a mancar após um lance com Austin Rivers, a 44 segundos do final. Suspeita-se de um problema no tornozelo esquerdo, mas o clube ainda não deu mais informações, além da reação do técnico Jason Kidd, no rescaldo do encontro.

«O Luka saiu pelo seu próprio pé. Penso que ele rodou na parte inferior da perna esquerda, vamos ver como é que ele se sente amanha», afirmou.

Doncic, que tem um historial de lesões no tornozelo, mancou logo de imediato após o lance para uma cadeira ao lado da quadra, sentou-se e agarrou-se ao tornozelo antes de sair lentamente para o balneário.

O lance da saída de Doncic por lesão:

Nos outros jogos, destaques para os Wizards, que venceram e continuam a liderar na conferência Este, bem como para os vice-líder Chicago Bulls, que venceram os Lakers e continuam com o ‘fogo’ de DeMar DeRozan, autor de 38 pontos, depois dos 35 na véspera, no triunfo ante os Clippers.