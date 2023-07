Dias depois de ter sofrido uma paragem cardíaca, o filho de LeBron James, Bronny, recebeu alta hospitalar.



LeBron James Jr. já está em casa onde vai continuar «em repouso», pode ler-se na nota do hospital da Califórnia onde passou os últimos dias.

«Graças à efetiva resposta do staff médica da USC, Bronny foi tratado com sucesso à súbita paragem cardíaca. Ele deu entrada no Centro Médico Cedars-Sinai consciente, neurologicamente estável. Mr. James foi tratado por profissionais altamente treinados e recebeu alta hospitalar e está em repouso em casa. Esperemos que ele continua a progredir encorajado pela sua resiliência e pelo apoio da família e da comunidade», refere o hospital.



Também «King» James deixou uma mensagem de agradecimento nas redes sociais e prometeu abordar o assunto mais tarde. «Quero agradecer às inúmeras pessoas que enviaram amor e orações à minha família. Sentimos a vossa presença e estou muito grato. Estamos todos bem. Temos a nossa família reunida, segura e saudável, e sentimos o vosso amor. Teremos mais para dizer quando estivermos prontos, mas queria dizer a todos o quanto o vosso apoio significou para todos», escreveu.



Bronny James, que recentemente se comprometeu a jogar pela USC, sofreu uma paragem cardíaca durante um treino no Galen Center. O filho de «King» James ocupa a 20ª posição no ranking ESPN 100 de 2023 e é considerado o sexto melhor base na Classe de 2023.



LeBron, atualmente com 38 anos, já manifestou por inúmeras vezes a vontade de jogar com o filho na NBA.