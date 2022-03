Gregg Popovich tornou-se no treinador com mais vitórias na fase regular da NBA depois de os San Antonio Spurs terem vencido os Utah Jazz por 104-102, naquele que foi o 1.336.º do técnico.

A anterior marca pertencia a Don Nelson, antigo treinador de Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, NY Knick e Dallas Mavericks, com 1.335.

Popovich é treinador dos Spurs há 26 temporadas. Com a única equipa que orientou como treinador principal, o técnico conquistou cinco títulos de campeão da NBA. Popovich liderou também a seleção norte-americana à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.