O jogo desta sexta-feira entre os Miami Heat e os Indiana Pacers ficou marcado pela impressionante lesão de Derrick Jones Jr.

O jogador dos Heat chocou contra Goga Bitadze e caiu com violência no chão, ficando imóvel durante vários minutos agarrado ao pescoço.

A preocupação pelo estado de Derrick Jones Jr. era visível nos elementos de ambas as equipas, enquanto o jogador era assistido pela equipa médica. Acabou por ser imobilizado e retirado de maca do pavilhão.

Os Heat emitiram mais tarde um comunicado a dizer que o jogador foi submetido a uma ressonância e a um TAC e que os resultados mostram que Derrick Jones Jr tem uma distensão muscular no pescoço, voltando a ser avaliado durante o fim-de-semana.

INJURY UPDATE: After an MRI, CT scan and concussion test, the HEAT announce that Derrick Jones, Jr. has suffered a Neck Strain.



Jones, Jr. will be re-evaluated again over the weekend.