Donovan Mitchell foi o segundo infetado com covid-19 na NBA logo a seguir ao colega de equipa nos Utah Jazz, Rudy Gobert.



O basquetebolista de 23 anos garantiu que está assintomático e em quarentena.



«Estou bem. Estou isolado, mas não tenho febre nem outros sintomas. Estou grato por estar bem. Neste momento o mais importante é estar isolado», disse, numa entrevista no programa Good Morning America.



«Estou bem, sinto-me bem, estou capaz de jogar numa série de play-off amanhã. Não tenho sintomas. Podia andar perfeitamente na rua caso não soubesse que estava doente. Acho que isso é o que é mais assustador relativamente a este vírus. Podes parecer bem, mas não sabes com quem estás a falar», acrescentou.



O francês Gobert foi quem transmitiu o novo coronavírus ao base norte-americano. Mitchell admitiu que ficou chateado com o colega de equipa após saber que estava infetado.



«Fiquei chateado com ele. Precisei de algum tempo para me acalmar, ouvir o que ele tinha a dizer e tentar processar. Está tudo bem e fico contente por ele estar também», confessou.



Por último, Mitchell confessou ter chorado. «Foram 15/20 segundos bastante desconfortáveis e comecei a chorar. Foi um momento único», concluiu.