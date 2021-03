Nem um Steph Curry em grande forma chegou para parar LeBron James e os «seus» Lakers, que venceram em casa dos Golden State Warriors, por uns esclarecedores 128-97.

Curry brilhou com 27 pontos, três ressaltos e duas assistências, mas do outro esteve um LeBron intratável a todos os níveis e que somou mais um triplo-duplo na carreira: 22 pontos, dez ressaltos e 11 assistências.

A acompanhar «King» James esteve Montrezl Harrell, que acabou a partida com 27 pontos, cinco ressaltos e uma assistência.

Refira-se ainda que Curry perdeu, mas fez história: o número 30 dos Warriors tornou-se no jogador com mais assistências na história da franquia de São Francisco, com 4.856.

Em Brooklyn, os Nets bateram os «vizinhos» New York Knicks, por 117-112.

Ainda sem Kevin Durant, brilharam na equipa da casa as outras estrelas da companhia, Kyrie Irving e James Harden: o primeiro fez 34 pontos e quatro assistências; o segundo somou também ele um triplo-duplo, com 21 pontos, 15 ressaltos e 15 assistências.

Do lado dos Knicks, Julius Randle, com 33 pontos, 12 ressaltos e seis assistências, foi o elemento em maior destaque.

Outros jogos do dia:

Detroit Pistons-San Antonio Spurs, 99-109

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers, 99-109

Denver Nuggets-Indiana Pacers, 121-106

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies, 122-99

Charlotte Hornets-Sacramento Kings, 122-116

Washington Wizards-Milwaukee Bucks, 122-133