Nikola Jokic voltou a brilhar em mais uma noite de NBA. O poste sérvio assinou o sétimo triplo duplo da temporada, ao registar uma exibição de 35 pontos, 10 ressaltos e 15 assistências, na vitória dos Denver Nuggets sobre os Houston Rockets por 134-124. A equipa de Michael Malone somou assim a terceira vitória seguida.

Já D´Angelo Russel foi a grande figura no triunfo dos Los Angeles Lakers sobre os Detroit Pistons por 133-107. O base marcou 35 pontos, numa noite em que as estrelas LeBron James e Anthony Davis jogaram menos de 30 minutos.

Os Los Angeles Clippers foram até Sacramento derrotar os Kings por 131-117. Kawhi Leonard foi o melhor marcador da equipa de Tyronn Lue, com 34 pontos, aos quais juntou ainda nove ressaltos.

Nos restantes jogos da noite, nota para a derrota dos Philadelphia 76ers, sem Joel Embiid, frente aos New Orleans Pelicans e para a vitória dos Orlando Magic sobre os Washington Wizards. A equipa da Flórida somou o oitavo triunfo consecutivo e está agora a apenas um de igualar o recorde da franquia na NBA.

