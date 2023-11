Campeões em título, os Denver Nuggets entraram esta sexta-feira a vencer no Torneio In-Season da NBA, que estreia esta temporada e que terá como ponto alto a final-eight, em dezembro, em Las Vegas.

A jogar em casa, a franquia do Colorado triunfou frente aos Dallas Mavericks, por 125-114. Foi, de resto, a primeira derrota dos Mavs esta época.

Nikola Jokic, como quase sempre, foi o melhor elemento de Denver e ficou a uma assistência do triplo-duplo: fez 33 pontos, 14 ressaltos e nove passes decisivos. Do outro lado, houve Luka Doncic, claro, com números quase similares: 34 pontos, dez ressaltos e oito assistências.

Em Oklahoma, os Golden State Warriors derrotaram os Thunder por 141-139, com um game-winner de Steph Curry.

O base da formação de Steve Kerr foi o melhor em campo, com 30 pontos, oito ressaltos e sete assistências, e decidiu o encontro com uma jogada individual e dois pontos a 0.2 segundos do fim.

STEPH WITH 0.2 SECONDS ON THE CLOCK 😱

WARRIORS WIN THEIR FIRST IN-SEASON TOURNAMENT GAME 🏆 pic.twitter.com/JQ8LJk5wj0 — NBA (@NBA) November 4, 2023

Nos OKC, que jogaram sem a estrela Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort foi o maior destaque, com 29 pontos e cinco ressaltos.

Quem também entrou a ganhar foram os Milwaukee Bucks, na receção ao New York Knicks, por 110-105.

Jalen Brunson até brilhou na equipa de NY com 45 pontos, cinco ressaltos e quatro assistências, mas foi incapaz de competir com a dupla maravilha de Milwaukee: Damian Lillard fez 30 pontos, quatro ressaltos e quatro assistências, Giannis Antetokounmpo somou 22 pontos, oito ressaltos e seis assistências.

Os outros jogos da noite:

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers, 121-116

Chicaco Bulls-Brooklyn Nets, 107-109

Miami Heat-Washington Wizards, 121-114

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies, 115-113 após prolongamento