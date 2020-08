Depois da derrota no primeiro jogo dos play-offs, os Lakers contaram com uma grande prestação de Anthony Davis para vencer os Portland Trail Blazers por 111-88 e empatarem a eliminatória (1-1).

Davis foi então a figura da noite com um duplo duplo de 31 pontos e onze ressaltos.

LeBron James com dez pontos, seis ressaltos e sete assistência, JaVale McGe com dez pontos e oito ressaltos e Caldwell-Pope com 16 pontos foram as outras figuras dos Lakers.

Nos Blazers, o destaque foi Damian Lillard, com 18 pontos e seis assistências, mas acabou por sair com uma lesão num dedo. O exame de raio-X mostrou que não houve fratura, mas Lillard não voltou a entrar.

Empatada está também a eliminatória entre os Milwaukee Bucks e os Orlando Magic após a vitória dos Bucks desta quinta-feira por 111-96.

Giannis Antetokounmpo foi o destaque com 28 pontos, 20 ressaltos e cinco assistências. Nos Magic, Nikola Vucevic foi a figura com 32 pontos e dez ressaltos.

Os Houston Rockets já vão com vantagem de 2-0 na eliminatória frente aos Oklahoma City Thunder após a vitória por 111-98.

James Harden, com 21 pontos e nove assistências foi o destaque da noite, embora o melhor marcador tenha sido Gilgeous-Alexander, dos Thunder, com 31 pontos.

Em vantagem de 2-0 estão também os Miami Heat, na eliminatória com os Indiana Pacers, após a vitória por 109-100.